Десна в большинстве вырвала победу у Мариуполя на последней минуте матча: видео
Источник:24 канал
В воскресенье, 1 августа, Мариуполь сыграл против Десны матч второго тура УПЛ. Азовцам первым удалось забить, но Десна одержала волевую победу.
Мариуполь – Десна 1:2
Голы: Кулаков, 65 – Будковский, 71, Безбородько, 90+2
Удаление: Кащук, 35 (Мариуполь)
- В первом туре Десна победа дома Черноморец. Мариуполь стартовал с ничьей против Львова на выезде.
- Предыдущий матч между этими командами закончился разгромной победой азовцев 4:1.
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Первый тайм прошел при определенном преимуществе хозяев поля. Мариуполь неплохо атаковал. Десна на это ответила неточным ударом Гуцуляка.
Открыть счет в матче мог Мишнев. Удар у него был мощный, и Литовка с ним не справился с первой попытки.
Не слишком повлияло на ход событий на поле даже удаление – Кащук уже к 35-й минуте получил вторую желтую карточку и оставил Мариуполь в меньшинстве.
Мариуполь продолжал атаковать ворота соперника. Пробивали Очеретько, Топалов. Особенно старался Мишнев. В конце тайма после его удара мяч попал в штангу. Первым на добивании оказался Кулаков и отправил мяч в ворота. Но он был в офсайде, поэтому гол не засчитали.
А вот уже во втором тайме игра в большинстве дала о себе знать. Инициативу перехватила Десна. Опасно пробивал Завийский, но попал в соперника. После удара Селина Кудрик уже на линии отбил мяч.
А после этого Десна пропустила гол. Микитишин, который проводил свой дебютный матч в УПЛ, и который всего за несколько минут до этого вышел на замену, продавил соперников на краю штрафной, после чего прострелил – Кулаков обработал мяч и отправил его в ворота. Нападающий отличился во втором матче подряд.
Но радость мариупольцев была недолгой. Через несколько минут Калитвинцев сумел прорваться по флангу, после чего прострелил в центр штрафной. Будковский в касание отправил мяч в ворота.
Матч мог закончиться и вничью, если бы не гол Безбородько уже в компенсированное арбитром время. После навеса от Завийского мяч долетел до нападающего, и отметился голом. Однако возможно, что этот гол был забит из офсайда, ведь мяч в полете мог задеть спину Тотовицкого.
Видеообзор матча Мариуполь – Десна
Десна побеждает, и в стартовых двух турах набирает максимум очков. У Мариуполя же один балл среди аутсайдеров.