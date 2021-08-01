Десна в большинстве вырвала победу у Мариуполя на последней минуте матча: видео

В воскресенье, 1 августа, Мариуполь сыграл против Десны матч второго тура УПЛ. Азовцам первым удалось забить, но Десна одержала волевую победу.

Мариуполь – Десна 1:2

Голы: Кулаков, 65 – Будковский, 71, Безбородько, 90+2

Удаление: Кащук, 35 (Мариуполь)

В первом туре Десна победа дома Черноморец. Мариуполь стартовал с ничьей против Львова на выезде.

Предыдущий матч между этими командами закончился разгромной победой азовцев 4:1.

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Первый тайм прошел при определенном преимуществе хозяев поля. Мариуполь неплохо атаковал. Десна на это ответила неточным ударом Гуцуляка.

Открыть счет в матче мог Мишнев. Удар у него был мощный, и Литовка с ним не справился с первой попытки.

Не слишком повлияло на ход событий на поле даже удаление – Кащук уже к 35-й минуте получил вторую желтую карточку и оставил Мариуполь в меньшинстве.

Мариуполь продолжал атаковать ворота соперника. Пробивали Очеретько, Топалов. Особенно старался Мишнев. В конце тайма после его удара мяч попал в штангу. Первым на добивании оказался Кулаков и отправил мяч в ворота. Но он был в офсайде, поэтому гол не засчитали.

А вот уже во втором тайме игра в большинстве дала о себе знать. Инициативу перехватила Десна. Опасно пробивал Завийский, но попал в соперника. После удара Селина Кудрик уже на линии отбил мяч.

А после этого Десна пропустила гол. Микитишин, который проводил свой дебютный матч в УПЛ, и который всего за несколько минут до этого вышел на замену, продавил соперников на краю штрафной, после чего прострелил – Кулаков обработал мяч и отправил его в ворота. Нападающий отличился во втором матче подряд.

Но радость мариупольцев была недолгой. Через несколько минут Калитвинцев сумел прорваться по флангу, после чего прострелил в центр штрафной. Будковский в касание отправил мяч в ворота.

Матч мог закончиться и вничью, если бы не гол Безбородько уже в компенсированное арбитром время. После навеса от Завийского мяч долетел до нападающего, и отметился голом. Однако возможно, что этот гол был забит из офсайда, ведь мяч в полете мог задеть спину Тотовицкого.

Видеообзор матча Мариуполь – Десна

Десна побеждает, и в стартовых двух турах набирает максимум очков. У Мариуполя же один балл среди аутсайдеров.