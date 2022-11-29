Полиция Катара освободила протестующего за его выбегание на поле с проукраинским лозунгом

Марио Ферри остался без наказания за свой прорыв в игровой зоне во время матча Португалия – Уругвай. Итальянец решил призвать мир остановить войну на Украине.

28 ноября в Катаре на матче Португалия – Уругвай произошел забег фаната. Игру пришлось останавливать из-за выбегания болельщика на поле с радужным флагом.

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Также на его футболке были надписи "Спасите Украину" и "Уважайте иранских женщин". Им оказался итальянский футболист Марио Ферри, уже не впервые отмечавшийся такими поступками.

Молодого человека задержали стюарды и доставили его полиции Катару. Впрочем, Марио избежал наказания. На своей странице в инстаграм он сообщил, что был выпущен на свободу.

Столько эмоций в этот момент! Никаких последствий, я свободен,

– рассказал Ферри.

Отметим, что в марте Марио прибыл в Польшу и помогал эвакуировать украинцев через кордн. Активист рассказывал, что почувствовал необходимость действовать и помогать украинцам.

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Позже он прибыл в Киев и посетил освобожденные от оккупации пригороды столицы. Также на своей руке итальянец набил татуировку с гербом Украины.