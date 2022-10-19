Сам предал, а потом ревновал: чемпиона мира посадили на 3 года за избиение бывшей жены

Бывший чемпион мира по велогонкам Марио Чиполлини был приговорен к трем годам заключения за насилие и преследование своей бывшей жены Сабрины Ландуччи. При этом приговор суда был более жестким, чем просила прокуратура.

Марио Чиполлини и Сабрина Ландуччи была звездной парой в Италии. Они женились в 1993 году. Он был популярным велогонщиком. И в 2002 году стал чемпионом мира по групповой гонке. А также за свою карьеру 42 раза побеждал на этапах веломногодневки Джиро д'Италия.

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Пара прожила в браке до 2005 года. В это время Марио Чиполлини изменил жене с моделью Магдой Гомес. Поэтому они развелись.

В 2017 году Сабрина Ландуччи обвинила своего бывшего супруга в угрозах, преследовании и нанесении травм. Один из эпизодов произошел 6 января, когда Чиполлини пришел к ней на работу в спортивный центр, где на глазах у сотрудников и клиентов схватил ее за шею и ударил головой о стену. Женщина получила травму.

Также во время судебного разбирательства оказалось, что велогонщик угрожал женщине (в том числе из-за одежды), преследовал ее, проник в ее дом, где повредил мебель, велосипеды и автомобиль.

Прокуратура просила о 2,5 годах заключения. Но судья приговорила его к трем годам заключения. Также Чиполлини должен заплатить 80 тысяч евро компенсации своей бывшей жене и еще 5 тысяч евро ее нынешнему партнеру.

Адвокаты велогонщика уже заявили, что будут подавать апелляцию из-за "серьезных процессуальных ошибок"