"Днепр-1 забил из ничего": тренер Шахтера разобрал болезненное поражение в УПЛ

Марино Пушич по понятным причинам остался недоволен результатом матча с Днепром-1. Наставник Шахтера поделился мнением о неудачном поединке в УПЛ.

В заключительном поединке 14-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги Шахтер во Львове проиграл Днепру-1 (1:3), выигрывая по ходу встречи. Главный тренер "горняков" Марино Пушич высказался об игре подопечных и результате матча в целом.

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"Это болезненное поражение. Как я сказал ребятам в раздевалке, мы должны были забить один, два, три, четыре гола. Во втором тайме мы пытались забить больше, но нам это не удалось. Очень тяжело играть, когда команда забивает почти из ничего. Они забили гол почти с 25 метров – это очень болезненно для нас.

Первый тайм мы провели очень хорошо. Мы хорошо защищались и создавали моменты. Но этого оказалось недостаточно для победы. Сикан очень хорошо работал последние две недели. Мне кажется, что он может играть еще лучше", – сказал Пушич.

Также Марино Пушич высказался о своих заменах во время матча.

Когда я выпустил вместо Ракицкого и Конопли Азарова и Гочолейшвили, я хотел добавить скорости в игру на флангах. Еще две замены я сделал, чтобы увеличить атакующую способность нашей команды. Но этого всего было недостаточно,

– добавил Пушич.