Нет ничего невозможного, – Марино Пушич прокомментировал слухи о смене клуба

Марино Пушич высказался о слухах относительно замены Арне Слота на посту главного тренера Фейеноорда. Наставник Шахтера дал довольно неоднозначный ответ.

После назначения Арне Слота тренером Ливерпуля появились слухи, что его в Фейеноорде может заменить Марино Пушич. Наставник Шахтера долгое время был ассистентом Слота, в частности в роттердамском клубе.

Читайте также Окончательная цена трансфера: Наполи готова отдать за Судакова большую сумму

Марино Пушич высказался о возможном возвращении в Фейенорд

Наставник "горняков" рассказал, что они выиграли семнадцать из последних восемнадцати матчей чемпионата и играли в очень атакующей манере, за что он получил очень большую благодарность.

Да, я знаю, что меня сватают в Фейенорд. Приятно это слышать, и ты знаешь, что в футболе нет ничего невозможного,

– заявил Марино Пушич.

Однако он отметил, что его контракт с Шахтером рассчитан до 2026 года, поэтому он планирует остаться в украинском клубе ближайшие годы.

Марино Пушич возглавил "горняков" в 2023 году. До этого он был ассистентом Арне Слота в Фейеноорде.

Шахтер под руководством Пушича в сезоне-2023/2024 стал чемпионом Украины и завладел Кубком Украины.

Напомним, что Арне Слот предложил Марино Пушичу присоединиться к своему тренерскому штабу в Ливерпуле, но тот отказался по неизвестной причине.