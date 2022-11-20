Украинка Мороз досадно проиграла сопернице из Бразилии в равном поединке в UFC

В субботу, 19 ноября, в американском Энтерпрайзе состоялся турнир UFC Fight Night 215 по смешанным единоборствам. Марина Мороз впервые за долгое время вышла в октагон.

Соперницей украинки была представительница Бразилии Дженнифер Майя. Бойчине показали равный бой, но более точной, к большому сожалению, стала бразильянка, пишет 24 канал .

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Неудачный возврат в октагон

Майя победила по единогласному решению судей – 30:27, 29:28 и 29:28.

Мороз потерпела 4-е поражение в своей профессиональной карьере при 11 победах. Победа над украинкой стала для Майи уже 19-ю в октагоне при 9 поражениях и одном мировом.

Интересно, что в UFC продолжается запрет на использование украинского флага во время поединков и других официальных процедур, предшествующих встрече.

Однако Мороз нашла выход как на процедуре взвешивания, так и во время боя. На взвешивании Марина имела сине-желтую повязку для волос, а уже боролась в желтых шортах и топе, а повязки на варежках были синего цвета.

Напомним, что Марина Мороз является первой украинкой в UFC (крупнейший мировой промоушен в смешанных единоборствах).



Мороз – Майя: исход боя / Фото UFC