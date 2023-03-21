Сестры Музычук снялись с Гран-при в Индии, на котором выступят россиянки: реакция на бойкот

24 марта в Нью-Дели стартует третий турнир четырехэтапного женского Гран-при по шахматам. Однако соревнования пройдут без представителей Украины.

Украинские шахматистки Мария и Анна Музычук снялись с третьего этапа женского Гран-при ФИДЕ. Об этом сообщила Международная федерация шахмат. Турнир стартует 24 марта на родине шахмат – в Индии.

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В сообщении ФИДЕ не указана причина снятия сестер Музычук с турнира. Сообщается, что украинок заменят Нино Бациашвили и Вайшали Рамешбабу.

Известно, что в Гран-при в Нью-Дели примут участие представительницы страны-агрессорки Александра Горячкина и Екатерина Лагно.

Не должно быть так, чтобы отступали жертвы

На бойкот украинских шахматисток отреагировал тренер чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена Петер Гейне Нильсен.

"Федерация фехтования Украины решила не участвовать в турнирах, на которых выступают российские спортсмены.

Недавно сестры Музычук отказались от участия в Гран-при ФИДЕ, где выступают российские игроки.

Не должно быть так, чтобы отступали жертвы", – написал Нильсен в своем Twitter.

Отметим, что министр спорта Украины и глава НОК Украины Вадим Гутцайт призвал украинских спортсменов к бойкоту соревнований, в которых принимают участие россияне и белорусы. По мнению известного скелетониста Владислава Гераскевича, глава Национального олимпийского комитета работает не в интересах наших спортсменов.