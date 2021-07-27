Свитолина выгрызла победу у невероятной Саккари и вышла в 1/4 финала Олимпиады

Элина Свитолина 27 июля сыграла в 1/8 финала Олимпиады-2020. Первая ракетка Украины обыграла представительницу Греции Марию Саккари.

Мария Саккари (Греция) – Элина Свитолина (Украина) 1:2 (7:5, 3:6, 4:6)

Теннисистки провели на корте 2 часа 41 минуту. Украинка в трех сетах на характере одолела представительницу Греции.

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Украинка начала матч как можно лучше для себя, ведя в сете со счетом 1:4. Было видно, как с самого начала серьезно настроена Свитолина. Однако дальше в игре Элины будто что-то сломалось. Саккари удалось переломить ход поединка и взять четыре гейма подряд – 5:4. Не умеет украинка на японской земле спокойно и быстро проводить поединки.

Свитолина отыграла такой нужный брейк и оставила себе шансы на победу в первой партии – 5:5. Мария благодаря фортуне (мяч коснулся сетки и перелетел на сторону украинки) вышла вперед в сете 6:5. Первая ракетка Украины отыграла брейк, но на большее Элины не хватило – 7:5.

На характере

Элина дважды подала на вылет, совершила аж три двойные ошибки. А ее показатель первой подачи составил 56%.

Во второй партии украинской теннисистке пришлось бросаться в атаку. Первый гейм был уверенно за Свитолиной 15:40. Однако у представительницы Греции получилось быстро сократить отставание. Элина в отчаянии была вынуждена начинать все сначала.

26-летняя украинка на волевых вырвала два гейма у соперницы, один из которых был на подаче Саккари – 1:3. На своей подаче украинке не было равных, она под ноль взяла гейм – 1:4. Элина была в двух шагах от победы во второй партии. Шестая ракетка мира увереннее смотрелась на корте, но легко взять сет у представительницы Греции не удавалось – 3:5.

Вырванная путевка в четвертьфинал

26-летняя украинка после второго сет-пойнта дожала соперницу и сравняла счет по геймами –

Стартовый гейм в решающем сете остался за Саккари. Благодаря классным первым подачам украинке удавалось быстро сократить отставание. Теннисистки показывали равную игру на главном корте Олимпиады-2020 в Токио – 3:3 по геймам.

Саккари эмоционально реагировала на решения судьи на вышке. Не менее эмоциональной была на корте и Свитолина. Украинка криками встречала свои хорошие и плохие розыгрыши. До последнего держалось напряжение во встрече. Ни одна из теннисисток не хотела делать подарок друг другу в виде выхода в четвертьфинал – 4:5 в пользу Элины.

Украинка с тремя матч-болами вырвала победу у Саккари – 4: 6.

В четвертьфинале сыграет против победительницы матча Каролина Плишкова (Чехия) – Камила Джорджи (Италия).