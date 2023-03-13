С серпом и Ленином: бренд, работающий с клубом УПЛ, сделал отвратительную форму для российской команды

Итальянская компания Macron разработала уникальную форму для российского клуба с присущей им символикой. Спортивный бренд также сотрудничает с клубом УПЛ.

Российский клуб Знамя Ногинск выступает в отвратительной форме с серпом и молотом на груди, которую им проспонсоровал итальянский бренд Macron. На форме также красуется пропагандистская русская символика. 24 канал.

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Уже ничем не удивят

Российский футбольный клуб решил порадовать тамошних любителей пропагандистского режима. Знамя Ногинск выступает в третьем по силе дивизионе России и они взяли себе за идею лишний раз продемонстрировать всю сущность "болотного" спорта. У коллектива из страны-агрессора есть два уникальных варианта формы.

На выездном комплекте, а именно на груди, красуется советский серп и молот на фоне звезды. А вот на выездном варианте формы кичится Владимир Ленин. Также подмосковский коллектив решил нанести себе на плечи символику российского вторжения в Украину – Z, которую клуб к тому же гордо разместил на своем лого.

Интересно, что итальянский бренд сознательно продолжает работу на российском спортивном рынке, поскольку без ведома головного офиса Macron индивидуальная форма для Знамени из Ногинска не могла быть сшита. Итальянский бренд также является спонсором команды Украинской Премьер-лиги, а именно львовского Руха.

Домашний вариант формы/инстаграмм российской команды

Выездной вариант формы/инстаграмм российской команды