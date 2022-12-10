Не тем занимался: немецкий вратарь Нойер сломал ногу и не сыграет до конца сезона

Сборную Германии и немецких футболистов продолжают окружать несчастье. На этот раз беда случилась со сломавшим ногу голкипером Мануэлем Нойером.

Сборная Германии не слишком удачно выступила на чемпионате мира, став одним из главных разочарований турнира. Команда не сумела выйти из группы, где ее соперниками были сборные Японии, Испании и Коста-Рики.

Именно поражение в матче против Японии и послужило причиной, почему "маншафт" так и не сумела выйти в 1/8 финала.

Кроме того, вокруг сборной Германии было немало скандалов, как на турнире, так и после того, как команда досрочно покинула чемпионат мира.

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Теперь проблемой не только сборной Германии, но и футбольного клуба Бавария стала травма голкипера Мануэля Нойера. Тот решил "очистить голову" катанием на лыжах. Но сломал голень.

Нойеру уже сделали операцию. Но сам голкипер заявил, что этот сезон для него уже закончится – из-за травмы он не сможет вернуться на поле.

Следует отметить, что у многих футболистов в контракте есть дополнительный пункт, запрещающий заниматься другим травмоопасным спортом. К таковым относится и лыжный спорт.

Таким образом, без главного голкипера осталась не только сборная Германии, но и Бавария. Вторым вратарем в команде является Свен Ульрайх.