Конец эпохи: легенда сборной Германии объявил о завершении международной карьеры

После Евро-2024 несколько футболистов решили завершить выступления за Бундестим. После долгих раздумий такое же решение принял и ее многолетний капитан Мануэль Нойер.

Вратарь мюнхенской Баварии объявил об этом в своих соцсетях. Он записал видеообращение к своим болельщикам.

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Сложное решение

На нем 38-летний немец признался, что все еще хорошо чувствует себя физически, однако чувствует, что настало именно то время, когда стоит поставить точку.

"Дорогие болельщики, дорогая футбольная Германия. После более 15 лет и 124 матчей, сегодня я завершаю свою карьеру в национальной сборной Германии. Все, кто меня знает, понимают, что это решение далось мне нелегко. Я очень хорошо чувствую себя физически, и, конечно, чемпионат мира-2026 также был бы привлекательным для меня.

И все же, после многих интенсивных и долгих обсуждений с семьей и друзьями, я пришел к решению, что именно сейчас то время, чтобы закончить мою главу в национальной сборной", – заявил Нойер.

Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в сборной: смотрите видео

Справка. Мануэль Нойер дебютировал за сборную Германии в 2009 году в поединке против ОАЭ. Всего он провел за Бундестим 124 матча, в которых пропустил 118 голов и 51 раз оставлял свои ворота "сухими". В 2014 году голкипер триумфовал с национальной командой на чемпионате мира в Бразилии.

Напомним, что ранее со сборной Германии попрощались Тони Кроос, Томас Мюллер и Илкай Гюндоган. Первый повесил бутсы на гвоздь окончательно.