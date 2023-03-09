Забивной легионер, зажигающий в АПЛ, вернется в Шахтер

Летом 2023 в расположение донецкого Шахтера вернется еще один легионер. Зажигающий в АПЛ Манор Соломон снова наденет футболку "горняков".

23-летний израильский футболист выступает в Англии на правах аренды. Его сотрудничество с Фулхэмом рассчитано до конца сезона-2022/2023. После чего Соломон вернется в Шахтер.

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Может задержаться в Украине недолго

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, Манор своей замечательной игрой в АПЛ привлек внимание многих европейских клубов. Поэтому после возвращения в Шахтер Соломон может надолго не задержаться. Однако Романо не называет клубы, которые следят за талантливым футболистом дончан.

Претенденты на Соломона смогут подписать предварительный контракт с забивным футболистом. Ведь соглашение Манора с "горняками" истекает уже в конце 2023 года. Поэтому за полгода до истечения контракта игрок может вести переговоры с потенциально новым для себя клубом.

Напомним, что левый вингер покинул Шахтер по введенному новому правилу ФИФА. До перехода в донецкий клуб Соломон поиграл в родном Израиле за Петах-Тиква, а в аренду в АПЛ отыграл за "горняков" 106 матчей (22 гола и 9 ассистов).

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