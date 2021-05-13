21-летний игрок сборной Израиля сказал: "Остановите ракеты. Прекратите террор. Мы вместе с Израилем".
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Коротко о палестино-израильском конфликте
- Конфликт между Израилем и Палестиной на Ближнем Востоке снова перешел в горячую фазу. Перед эскалацией в Восточном Иерусалиме продолжались масштабные протесты палестинцев, которые выступали против решения израильского суда о принудительном выселении десятков людей из домов.
- 7 мая между палестинцами и израильскими правоохранителями вспыхнули кровавые столкновения на Храмовой горе. Из-за этого власти Израиля даже закрыли это место. 9 мая Верховный суд Израиля отложил принятие решения о возможности выселения палестинцев.
- Ракетные удары между Израилем и Сектором Газа продолжаются с 10 мая. Израиль утверждает, что палестинские группировки выпустили в его сторону примерно 1500 ракет. Израиль отвечает бомбардировкой мест, которые принадлежат палестинским вооруженным формированиям.