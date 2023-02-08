В УПЛ исчезают легионеры: украинская команда расторгла контракт с иностранцем по его желанию
Источник:Телеграмм-канал Черноморца
Количество иностранных исполнителей в чемпионате уменьшилось на одну единицу. Игрок сам попросил у руководства покинуть клуб УПЛ.
Одесский Черноморец разорвал контракт с кандашским защитником Манджрекаром Джеймсом. Стороны прекратили сотрудничество с согласия обеих сторон.
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Черноморец досрочно завершил собрание в Турции и вернулся в Украину. Следующий этап подготовительного процесса пройдет в Одессе, но не все игроки, еще в самолете находившиеся с командой, продолжат тренироваться в Черноморце.
Центральный защитник Манджрекар Джеймс, учитывая семейные обстоятельства, обратился к руководству клуба с просьбой прекратить действие действующего контракта. Учитывая тяжелое эмоциональное состояние игрока, клуб пошел навстречу Джеймсу и удовлетворил его просьбу о досрочном прекращении сотрудничества.
– заявил Черноморец.
Канадский защитник один из немногих легионеров, оставшийся выступать в Украине после начала войны. Поэтому на решение Джеймса логически повлияла очень неприятная ситуация.
Выступления канадского защитника в Украине
- Джеймс присоединился к одесскому коллективу 18 февраля 2022 года.
- За Черноморец успел отыграть 13 поединков, в которых отличился однажды.
- Также Джеймс – игрок сборной Канады. На ЧМ-2022 он не уехал, однако в общей сложности за свою сборную отыграл 17 поединков.