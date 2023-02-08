В УПЛ исчезают легионеры: украинская команда расторгла контракт с иностранцем по его желанию

Количество иностранных исполнителей в чемпионате уменьшилось на одну единицу. Игрок сам попросил у руководства покинуть клуб УПЛ.

Одесский Черноморец разорвал контракт с кандашским защитником Манджрекаром Джеймсом. Стороны прекратили сотрудничество с согласия обеих сторон.

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Черноморец досрочно завершил собрание в Турции и вернулся в Украину. Следующий этап подготовительного процесса пройдет в Одессе, но не все игроки, еще в самолете находившиеся с командой, продолжат тренироваться в Черноморце.

Центральный защитник Манджрекар Джеймс, учитывая семейные обстоятельства, обратился к руководству клуба с просьбой прекратить действие действующего контракта. Учитывая тяжелое эмоциональное состояние игрока, клуб пошел навстречу Джеймсу и удовлетворил его просьбу о досрочном прекращении сотрудничества.

– заявил Черноморец.

Канадский защитник один из немногих легионеров, оставшийся выступать в Украине после начала войны. Поэтому на решение Джеймса логически повлияла очень неприятная ситуация.

Выступления канадского защитника в Украине