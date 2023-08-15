Недоразумение с президентом: Манчини объяснил отставку с поста главного тренера чемпиона Европы

Сборная Италии по футболу попала в одну отборочную группу с Украиной на Евро-2024. В сентябре действующие чемпионы Европы один из матчей проведут именно против команды Реброва.

В воскресенье 13 августа стало известно, что сборная Италии осталась без главного тренера. По собственному желанию ушел в отставку Роберто Манчини.

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Не получал поддержки от президента Федерации футбола Италии

Причины такого решения не назывались, но было известно, что это инициатива тренера. Уже бывший наставник "скуадры адзурры" впервые прокомментировал свою отставку и объяснил, почему ушел из команды. По словам Манчини, он не нашел общий язык с президентом Федерации футбола Италии.

"Объяснил Гравине, что в эти месяцы мне нужна поддержка и покой, но он этого не сделал, поэтому я ушел в отставку. Должен ли я это был сделать раньше? Возможно. Но я оставил сборную за 25 дней до матча, а не за 3".

Гравина целый год пытался революционизировать мой персонал. Я пытался сказать ему, что максимум он может добавить пару новых лиц, но он не может убрать двух участников работающего и побеждающего штаба. Во всяком случае, это я должен решать, нужно ли заменить члена моего штаба.

Гравина некоторое время думал о делах совсем иначе, чем я. Меня убили только за мое решение уйти. Я хотел дать сигнал президенту, он мог бы мне помочь, если бы захотел", – сказал Манчини.

Также Роберто отметил, что просил убрать из контракта пункт о праве уволить его в случае невыхода на Евро-2024. Для него это было важно, чтобы иметь спокойствие во время квалификационного раунда. По его словам, тренер и так бы подал в отставку в случае невыполнения задания.

По информации La Gazzetta dello Sport, итальянец в ближайшее время возглавит сборную Саудовской Аравии и подпишет контракт на три года, за каждый из которых будет получать 40 миллионов евро.

Роберто Манчини в сборной Италии

Возглавил национальную команду в 2018 году после провального выступления итальянцев в отборе к ЧМ-2018. Стал чемпионом Евро-2020 (трофей, который не выигрывала сборная с 1968 года), но затем не пробился в финальную стадию ЧМ-2022. В квалификационном раунде к Евро-2024 провел с командой 2 матча (победа над Мальтой и поражение от Англии).