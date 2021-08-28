Манчестер Сити – Арсенал 5:0

Голы: Гюндоган, 7, Торрес, 12, 84, Жезус, 43, Родри, 53

Удаление: Джака, 35 (Арсенал)

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Арсенал неудачно начал новый сезон в АПЛ, проиграв Брентфорду и Челси. Ничего хорошего не ждало "канониров" и в поединке с Манчестер Сити. Действующие чемпионы Англии уже на старте игры дали понять, что лондонцам будет тяжело.

Манчестер Сити раздавил Арсенал

Команда Пепа Гвардиолы открыла счет в игре на 7 минуте. Казалось, что "горожане" уже не разовьют атаку, однако Арсенал отказался от активного прессинга. В итоге атака Сити завершилась навесом в штрафную, где Гюндоган опередил Чамберса и переиграл Лено.

Через 5 минут на табло горело 2:0. "Горожане" разыграли стандартное положение. Лондонцы пассивно сыграли в штрафной и позволили Торресу пробить с близкого расстояния – 2:0!

Свой первый момент гости имели на 20 минуте благодаря Эдерсону. Голкипер Манчестер Сити решил не выбивать мяч и оказался под прессингом Смит-Роу. Когда голкипер все же выносил мяч, то попал в игрока Арсенала, после чего тот едва не оказался в воротах.

Еще хуже дела лондонцев стали на 35 минуте. Гранит Джака полетел шипами вперед против Кансела и получил удаление.

Под занавес первого тайма "горожане" воплотили численное преимущество. Атаку хозяев развил Эдерсон, который передачей низом через половину поля нашел Торреса. Тот отдал на фланг Грилишу, который прострелил на Жезуса. Бразилец с вратарской переиграл Лено.

Сразу после перерыва наставники провели замены. В составе Манчестер Сити на футбольное поле вышел украинец Александр Зинченко.

Во втором тайме "горожанам" понадобилось 8 минут, чтобы расстроить Арсенал. На этот раз в воротах Бернда Лено расписался Родри. Испанец бильярдным ударом из-за пределов штрафной не оставил шансов вратарю.

Манчестер Сити мог увеличивать счет, если бы Рахим Стерлинг не растрачивал свои возможности. Англичанин дважды из пределов штрафной не сумел переиграть Лено.

Все же на 85 минуте команда Гвардиолы отличилась в пятый раз. Навес Мареза в штрафную завершился голом Торреса, и Манчестер Сити второй матч подряд выиграл со счетом 5:0.

Арсенал после поражения вместе с Норвичем является худшей командой АПЛ. "Канониры" не набрали ни одного очка и не забили ни одного гола. В пассиве лондонцев 9 пропущенных голов. Манчестер Сити же набрал уже 6 очков.