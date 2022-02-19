Тоттенхэм украл победу у МанСити, сделав небольшой подарок Ливерпулю

Манчестер Сити 19 февраля принимал Тоттенхэм в центральном матче 26 тура АПЛ. Гости отобрали три очка у "горожан".

Манчестер Сити – Тоттенхэм 2:3

Голы: Гюндоган, 34, Марез, 90+2 (п) – Кулусевски, 5, Кейн, 59, 90+5

Матч начался с контроля мяча от МанСити, но первыми забили гости. Тоттенхэму удалось быстро открыть счет в поединке, сообщает 24 канал.

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"Шпоры" в две передачи вышли из обороны в атаку, Кейн классно вырезал на ход Сон Хин Мину, который ворвался в штрафную соперника, отдал передачу на свободного Кулусевски, который ударом в одно касание отправил мяч в сетку ворот "горожан " – 0:1.

29 минут понадобилось подопечным Гвардиолы, чтобы сравнять цифры на табло. Перед этим Гюндоган попал в стойку. Все тот же активный Гюндоган оказался самым ловким в штрафной соперника после подачи с фланга. Мяч отлетел к Илкаю, который в упор расстрелял владения "шпор" – 1:1.

В первой части встречи команды больше не забивали.

Кейн по делу

Во втором тайме Тоттенхэм снова первым вышел вперед. На 59-й минуте Кейн классно откликнулся на передачу Сон Хин Мина и пушечным ударом в одно касание шокировал голкипера Мансити – 1:2.

Почти сразу нападающий "шпор" мог оформить дубль. Но с ударом справился Эдерсон.

Ответ хозяев был не менее острым. Выстрел Гюндогана в девятку остановил вратарь Тоттенхэма.

На 73-й минуте Кейн огорчил голкипера "горожан" во второй раз. Но взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Шальная конечность

На последней минуте матча показалось, что Ромеро сыграл рукой в штрафной Тоттенхэма, но судья никак не среагировал в этом моменте. Однако апелляции футболистов из Манчестера заставили задуматься арбитра. После видеопросмотра судья указал на 11 метров.

Пенальти взялся исполнять Марез, который хладнокровно сравнял счет – 2:2.

Уже в компенсированное арбитром к матчу время Кейн в третий раз вывел Тоттенхэм вперед. Гарри лучше всего сыграл на втором этаже после подачи с фланга и головой прошил сетку ворот – 2:3.

Тоттенхэм "украл" у Манчестер Сити три очка.