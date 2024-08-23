Скандальный уход из Барселоны: Манчестер Сити вернул капитана, с которым выигрывал Лигу чемпионов

Немецкий полузащитник Илкай Гюндоган не прижился на "Камп Ноу". Барселона сделала ставку на Дани Ольмо, из-за чего игрок был вынужден вернуться в АПЛ.

После Евро-2024 капитан сборной Германии Илкай Гюндоган объявил о завершении карьеры в национальной команде. При этом хавбек решил и поменять свою клубную прописку.

По теме Вслед за Кроосом: капитан сборной Германии завершил карьеру в национальной команде

Звездный камбэк

Прошлым летом немец на правах свободного агента перебрался из Манчестер Сити в Барселону. Однако в каталонском клубе он провел лишь сезон, в течение которого оформил 5 голов и 14 ассистов в 51-м матче.

Каталонцы решили попрощаться с Илкаем и тот быстро нашел куда податься. Официальный сайт Манчестер Сити объявил о возвращении 33-летнего немца к манкунианцам. Контракт рассчитан на один год.

В новой-старой команде хавбек будет выступать под 19 номером. Вероятно, причиной расставания Гюндогана с Барселоной стал приход Дани Ольмо и желание клуба разгрузить зарплатную отчетность.

Читайте также Манчестер Сити под угрозой вылета из Английской Премьер-Лиги

Напомним, что Илкай выступал за Манчестер Сити с 2016 по 2023 годы, записав на свой счет 60 голов и 38 ассистов. Немец успел выиграть пять трофеев АПЛ, а также в качестве капитана привести "голубых" к победе в Лиге чемпионов.