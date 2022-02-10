Манчестер Сити без проблем одолел Брентфорд: Зинченко провел весь матч в запасе

В среду, 9 февраля, состоялись 4 матча 24-го тура чемпионата Англии. Манчестер Сити обыграл Брентфорд со счетом 2:0.

Манчестер Сити – Брентфорд 2:0

Голы: Марез, 40 (пен.), Де Брюйне, 69

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Украинец Александр Зинченко, который вернулся в строй после перенесенного коронавируса, попал в заявку на игру, но остался в запасе, сообщает 24 канал.

"Горожане" забили по голу в каждом из таймов. В первой половине встречи пенальти реализовал Рияд Марез, а после перерыва отличился Кевин Де Брейне.

Таким образом, Манчестер Сити набрал 60 очков, оставшись в статусе лидера чемпионата и увеличив отрыв от второго места до 12 очков. Брентфорд, проиграв в пятом матче АПЛ подряд, держится на четырнадцатой позиции.

Манчестер Сити – Брентфорд видеообзор