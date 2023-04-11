Пощечина для Тухеля: Манчестер Сити разгромил Баварию и приблизился к полуфиналу ЛЧ – видеообзор

Команда Пепа Гвардиолы провела яркий поединок против гостей из Мюнхена и успешно нейтрализовала нападение соперника. Эрлинг Холанд и Бернарду Силва записали на свой счет по голу и помощнику.

Манчестер Сити – Бавария 3:0

Голы: Родри, 27, Бернарду Силва, 70, Холанд, 77.

В Лиге чемпионов стартовала четвертьфинальная стадия. На первый день был вынесен центральный поединок раунда, в котором встречались главные фавориты турнира – Манчестер Сити и Бавария, пишет 24 канал.

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Мюнхенцы подошли к игре с новым тренером, ведь в 1/8 финала командой еще тренировал Юлиан Нагельсманн. Впрочем, в конце марта руководство клуба решило пригласить Томаса Тухеля.

У обеих команд были минимальные кадровые проблемы. Пеп Гвардиола не мог рассчитывать на Фила Фодена, в то время как у мюнхенцев выпал Эрик-Максим Чупо-Мотинг.

Шедевр Родри вывел Сити вперед

Впрочем, даже в этой ситуации Тухель оставил на скамье Садио Мане и Томаса Мюллера, отправив в нападение вингера Сержа Гнабри. У хозяев не было сюрпризов в основе, разве что Эр-Рияд Марез так и не получил место в основе.

Манчестер Сити с первых минут взяли игру в ноги на правах хозяина. Манкунианцы и сами многое атаковали, и давали моменты Баварии. Это позволило команде Гвардиолы выйти вперед в середине первого тайма.

Родри получил мяч от Бернарда Силвы на подступах к штрафной оппонента и отважился на дальний выстрел. Снаряд по красивейшей траектории залетел в "девятку" ворот Зоммера.

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Бавария попыталась восстановить паритет в начале второго тайма, но защита Сити действовала успешно. Похоже, что сказывалось отсутствие страйкера на острие нападения.

Голланд и Бернарду Силва добивают Баварию

Манчестер выдержал давление и добил Баварию в начале второй половины второго тайма. Дикую ошибку допустил Дайо Упамекано, который перед своей площадкой подарил мяч Джеку Грилишу.

Англичанин запустил в свободное пространство Холанда, точно навесившего на Бернарду Силву. Португалец ударом головой удвоил счет. А уже через семь минут норвежец смог отличиться сам.

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После навеса с фланга Стоунз увидел свободного Эрлинга перед воротами Зоммера и сбросил его. Нападающий в упор расстрелял Зоммера. Для Холанда это одиннадцатый гол в нынешней ЛЧ, он еще больше закрепляется в статусе лучшего бомбардира турнира.

Бавария так и не смогла провести гол престижа, тогда как у Альвареса был супермомент, чтобы забит четвертый. Таким образом, Манчестер Сити громит мюнхенцев и с высокой долей вероятности проходит в полуфинал Лиги чемпионов. Ответный матч в Мюнхене за неделю, 19 апреля.

Видеообзор матча Манчестер Сити – Бавария: