МанСити на коне: дикие ошибки защитников Баварии отправили мюнхенцев в нокдаун – видео голов

Дайо Упамекано и партнеры сделали все, чтобы подопечные Гвардиолы комфортно себя чувствовали перед ответным матчем. Эрлинг Холанд записал на свой счет гол и ассист.

В центральном матче 1/4 финала Лиги чемпионов встречаются главные фавориты турнира. Манчестер Сити принимает Баварию и является фаворитом домашней игры, пишет 24 канал.

Следите с нами Манчестер Сити – Бавария: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Манкунианцы начали оправдывать свой статус с первых минут. В середине первого тайма голом-красавцем отличился Родри, а на половине второго тайма хозяева удвоили счет. Виновником пропущенного мяча можно назвать Дайо Упамекано.

Французский защитник на ровном месте подарил мяч Грилишу перед своей площадкой. Тот запустил в свободное пространство Холанда, точно навесившего на Бернарду Силву. Португалец ударом головой удвоил счет.

Видео гола Бернарду Силвы:

А чуть позже Холанд уже сам забил, доведя до разгрома. Норвежец отозвался на перевод Стоунза и в упор расстрелял Зоммера. Для Эрлинга это одиннадцатый гол в нынешней ЛЧ, он еще больше закрепляется в статусе лучшего бомбардира турнира.

Видео гола Холанда: