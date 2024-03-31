Арсенал без Зинченко расписал ничью с Манчестер Сити: лидером чемпионской гонки стал Ливерпуль
Действующие чемпион и вице-чемпион АПЛ решили не рисковать в очной битве и обошлись без забитых голов. Ливерпуль же победил Брайтон и воспользовался ничьей Арсенала и МанСити.
Манчестер Сити – Арсенал 0:0
В чемпионате Англии завершился 30 тур АПЛ. Центральная встреча уик-энда была вынесена на вечер воскресенья, в которой сошлись претенденты на чемпионство Манчестер Сити и Арсенал, пишет 24 канал.
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Осторожная игра без Зинченко
"Канониры" подошли к туру лидером турнирной таблицы (на пару с Ливерпулем), тогда как МанСити отстал на одно очко. Микель Артета решил оставить Зинченко на скамейке запасных, ведь украинец после матчей сборных был не в лучших кондициях.
Несмотря на привычку много забивать, команды выбрали более осторожный стиль игры. Это неудивительно, ведь цена ошибки была слишком высокой. Неудачник в этой паре сразу становился бы аутсайдером чемпионской гонки. На двоих команды нанесли лишь три удара в створ, которые не стали проблемой.
У Сити после углового в рамку пробивал Аке, тогда как среди "канониров" Ортегу беспокоили Хаверц и Троссар. Особенно опасным был момент бельгийца под занавес матча, Штефан отразил мощный выстрел.
Таким образом команды расписали первую аж за 13 лет нулевую ничью. Гандикап между командами в одно очко сохранился, но лидером АПЛ теперь стал Ливерпуль.
Видеообзор матча Манчестер Сити – Арсенал
Ливерпуль – Брайтон 2:1
Голы: Диас, 27, Салах, 65 – Уэлбек, 2.
Перед боем в Манчестере команда Клоппа одержала непростую победу дома над Брайтоном. Мерсисайдцы владели безоговорочной инициативой, но крайне неудачно реализовывали моменты.
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Расточительство от Салаха
В конце концов именно Брайтон открыл счет уже на второй минуте после эффектного удара Уэлбека. Однако Ливерпулю удалось таки создать камбэк благодаря голам Диаса и Салаха.
Колумбиец сравнял счет в середине первого тайма, воспользовавшись рикошетом от защитника гостей во время углового. Победный же гол был забит египтянином благодаря разрезной передаче Макаллистера.
В общем Мохамед нанес аж 12 ударов по воротам Брайтона из 30-ти в целом со стороны Ливерпуля. Поэтому именно мерсисайдцы возглавили таблицу, Арсенал идет в двух баллах позади, а Сити – в трех. Все самое интересное впереди!
Видеообзор матча Ливерпуль – Брайтон