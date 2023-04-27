Конец чемпионским амбициям: Манчестер Сити раздавил Арсенал в решающем поединке – видео

В центральном матче 33-го тура АПЛ встречались главные претенденты на золотые награды – Манчестер Сити и Арсенал. Команда Гвардиолы не оставила шансов "канонирам" в поединке за чемпионство.

Манчестер Сити – Арсенал 4:1

Голы: Де Брюйне, 7, 55, Стоунз, 45+1, Холанд, 90+5 – Холдинг, 86

В среду, 26 апреля, на стадионе "Этихад стедиум" встречались Манчестер Сити и Арсенал. Цена поединка была слишком высока. На кону было чемпионство в АПЛ сезона 2022/23. Арсенал, притормозивший в весенней части чемпионата, обязан был побеждать основного конкурента, пишет 24 Канал.

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Фактор Де Брюйне и Холанда

Подопечные Пепа Гвардиолы не стали откладывать дело в долгий ящик и уже на 7-й минуте поединка открыли счет. Кевин Де Брюйне нанес мощный удар из-за пределов штрафной в ближний угол ворот Ремсдейла.

Быстрый гол добавил уверенности игрокам МанСити, разрывавшим защиту "канониров". Удвоить свое преимущество "горожане" сумели в компенсированное к первому тайму время. Безудержный Де Брюйне навесил, а Джон Стоунз головой переправил мяч в дальний угол ворот Ремсдейла.

В начале второго тайма очередная ошибка игроков Арсенала привела к третьему голу. Эрлинг Холанд отдал пас на Де Брюйне, а бельгиец увеличил преимущество в счете до 3:0.

Судьба поединка, а также чемпионских наград была решена. Невероятное бремя ответственности помешало "канонирам" непринужденно сыграть с главным конкурентом. Впрочем, стоит отдать должное Гвардиоли, который к решающим матчам чемпионата подвел команду к пику формы.

В конце матча "канониры" сумели забить гол престижа. Результативный удар на свой счет записал Роб Холдинг. Однако не он поставил точку в чемпионской битве. Эрлинг Голанд воспользовался пасом Фодена и хладнокровно обыграл голкипера "канониров". В итоге арбитр зафиксировал победу "горожан" счетом 4:1.

После поражения от МанСити "канониры" сохранили лидерство в чемпионате с отрывом в два балла. Однако у подопечных Гвардиолы есть две игры в запасе, а потому надеяться на потерю очков бесполезно. Только чудо сможет помочь Арсеналу получить желаемое чемпионство, которое болельщики канониров ожидают с 2004 года.

Видеообзор матча Манчестер Сити – Арсенал