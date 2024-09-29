"Манчестерский кризис": боссы "красных дьяволов" потеряли доверие к Тен Хагу

Руководство Манчестер Юнайтед начинает поиски нового главного тренера команды. Это решение связано с неудачными результатами "красных дьяволов" на протяжении нескольких сезонов.

Недавно стало известно о том, что Манчестер Юнайтед планирует уволить Эрика Тен Хага. Главный тренер "манкунианцев" исчерпал лимит доверия от руководства клуба, об этом сообщает TeamTalk.

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Причины увольнения Тен Хага из Манчестер Юнайтед

Основная причина увольнения Эрика Тен Хага – это неудачное начало нового сезона. В нынешней кампании "манкуниаци" занимают 11 место в АПЛ, а еврокубковый сезон начали ничьей против Твенте.

Руководство "красных дьяволов" потеряло доверие к главному тренеру команды. Теперь у Эрика Тен Хага нет права на ошибку.

Интересно. Экс-тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер заявил, что готов снова возглавить команду, если будет уволен Эрик Тен Хаг. Норвежский специалист работал с "красными дьяволами" в период с 2018 по 2021 годы.

Напомним, что нидерландский специалист возглавил Манчестер Юнайтед в 2022 году, после успешного управления Аяксом. Во главе "манкунианцев" Тен Хаг триумфовал в Кубке английской лиги в сезоне-2022/2023, а уже через год завоевал Кубок страны.

Отметим, что в воскресенье, 29 сентября, "красные дьяволы" сыграют против Тоттенхэма – в 18:30 по киевскому времени.