Манчестер Юнайтед с Роналду не смог одолеть Саутгемптон

Саутгемптон в рамках 25-го тура АПЛ неожиданно отобрал очки у Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд (1:1).

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон 1:1

Голы: Санчо, 21 – Адамс, 48

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МЮ тяжело начал февраль, вылетев из Кубка, потеряв очки в матче против Бернли и опустившись на шестую строчку. "Дьяволам" в домашней встрече с Саутгемптоном необходимо было реабилитироваться, сообщает 24 канал.

На 21-й минуте Джейдон Санчо вывел "красных дьяволов" вперед. Ассистировал ему Маркус Рашфорд.

Однако победный счет подопечные Ральфа Рангника не удержали. В начале второго тайма за гостей забил Че Адамс, чем подарил своей команде ничью.

Звездный форвард МЮ Криштиану Роналду провел на поле весь поединок, но результативными действиями не отличился. Португалец не может поразить ворота соперников уже в течение шести матчей.