Более 20 поражений в год: Манчестер Юнайтед позорно завершил 2023-й, проиграв аутсайдеру АПЛ

Команда Эрика тен Хага не смогла взять ни балла на выезде против Ноттингема Фореста. Для Юнайтед этот год стал одним из самых худших в истории.

Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 2:1

Голы: Домингес, 64, Гиббс-Уайт, 82 – Рэшфорд, 78.

Манчестер Юнайтед продолжает разочаровывать своих фанатов в этом сезоне. Подопечные Эрика тен Хага закрывали 2023 матчем против аутсайдера Ноттингем Форест, пишет 24 канал.

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"Лесники" в середине декабря сменили тренера, вместо Стивена Купера команду возглавил Нуну Эшпириту Санту. Под его руководством Ноттингем уступил Борнмуту, но после этого обыграл Ньюкасл.

Продолжил удачный ход клуб и во встрече против МЮ. Во втором тайме Форест забили дважды усилиями Домингеса и Гиббс-Вайта. Манкунианцы смогли ответить лишь точным ударом Решфорда.

Для Манчестера это поражение стало уже девятым в рамках АПЛ 2023-2024. Всего же с начала августа Юнайтед проиграл 14 раз во всех турнирах.

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При этом если брать весь 2023 год, то он стал для "красных дьяволов" одним из самых худших в истории. За этот год МЮ уступил 21 раз, начиная с 1930 года, только раз Юнайтед проигрывал больше (25 раз в 1972-м).

Пока команда Эрика тен Хага занимает седьмое место в чемпионате Англии. "Красные дьяволы" отстают от топ-четверки на девять очков. В свою очередь Ноттингем поднялся на 15 строчку благодаря победе над МЮ.

Видеообзор матча Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед