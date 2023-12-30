Лутон – Челси 2:3

Голы: Баркли, 80, Адебайо, 87 – Палмер, 12, 70, Мадуэке, 37

Михаил Мудрик начал поединок против Лутона на скамье запасных "аристократов". Все-таки травма украинца, полученные им в прошлом матче против Кристал Пелес, внесла коррективы. Или это план Маурисио Почеттино, сообщает 24 Канал.

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Даже без украинского левого вингера Челси дважды смутило голкипера хозяев в первом тайме. Сначала Палмер на 12-й минуте открыл счет во встрече, а уже под занавес первой части игры удвоил преимущество "синих" до 0:2.

Именно с таким счетом команды ушли на 15-минутный перерыв,

В середине второго тайма все тот же Палмер оформил дубль и довел счет до разгромного 0:3.

Гости легко вывезут 3 балла из одноименного города Лутон.

Уже через четыре минуты хозяева отквитали один гол, но судья увидел в этом эпизоде офсайд. Счет в матче не изменился – 0:3 в пользу Челси.

Еще через шесть минут Лутон заставил родные трибуны безумствовать. Отставание сократил Баркли – 1:3.

Семь минут понадобилось хозяевам сократить отставание до минимума. Адебайо таки со второй попытки забил по всем футбольным правилам – 2:3.

Финальный свисток зафиксировал выездную победу Челси 2:3, которой могло и не быть. Мудрик провел весь матч на скамейке запасных "синих".

Лондонский клуб набрал уже 28 баллов и вернул себе 10 место в АПЛ. Лутон остался при своих – 15 очков и 18 позиция.

Видео всех голов матча Лутон – Челси