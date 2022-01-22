Манчестер Юнайтед на последних секундах вырвал победу над командой Ярмоленко: видео гола

В чемпионате Англии состоялся важный матч между Манчестер Юнайтед и Вест Хэмом. Единственный мяч в конце игры забил Маркус Рашфорд.

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 1:0

Гол: Рашфорд, 90+3

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Поединок на легендарном стадионе "Олд Траффорд" завершился со счетом 1:0. За 90 минут поединка команды не смогли поразить ворота друг друга.

Героем матча стал Маркус Рашфорд, который вышел на замену и своим голом принес "красным дьяволам" три очка.

Украинский полузащитник "молотобойцев" Андрей Ярмоленко провел всю игру на скамейке запасных.

Вест Хэм опустился на пятое место, а Манчестер Юнайтед поднялся в зону Лиги чемпионов. Однако Тоттенхэм и Арсенал имеют достаточно несыгранных матчей, чтобы опередить обоих своих конкурентов.

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм: видеообзор (для просмотра перейдите на ютуб)