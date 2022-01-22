Манчестер Юнайтед – Вест Хем 1:0

Гол: Рашфорд, 90+3

До слова Стала відома причина відсутності Миколенка на останньому матчі Евертона

Поєдинок на легендарному стадіоні "Олд Траффорд" завершився з рахунком 1:0 За 90 хвилин поєдинку команди не змогли вразити ворота одна одної.

Героєм матчу став Маркуса Рашфорд, який вийшов на заміну і своїм голом приніс "червоним дияволам" три очки.

Український напівзахисник "молотобійців" Андрій Ярмоленко провів всю гру на лаві для запасних.

Вест Хем опустився на п'яте місце, а Манчестер Юнайтед піднявся у зону Ліги чемпіонів. Однак Тоттенхем та Арсенал мають вдосталь незіграних матчів, щоб випередити обох своїх конкурентів.

Манчестер Юнайтед – Вест Хем відеоогляд (для перегляду перейдіть на ютуб)