Не путать с Холандом: Манчестер Юнайтед подписал звезду сборной Дании, который забивал Динамо

Новым лидером атак МЮ должен стать 20-летний Расмус Хойлунд. Игрок показал свой класс в Серии А, а также феерически дебютировал за свою сборную.

Звездный датчанин в МЮ

В прошлом сезоне Манчестер Юнайтед занял третье место в АПЛ, что позволило ему вернуться в Лигу чемпионов. Поэтому этим летом МЮ развернул солидную трансферную кампанию.

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Команда Эрика тен Хага подписала кипера Интера Андре Онана за 52,5 миллиона евро, а также хавбека Челси Мейсона Маунта за 64 миллиона. Теперь же "красные дьяволы" усилили приступ новым дорогостоящим новичком.

Официальный сайт МЮ объявил о подписании форварда Аталанты Расмуса Хойлунда. Контракт 20-летнего форварда с манкунианцами рассчитан до 2028 года. По данным СМИ, трансфер датчанина обошелся Манчестер Юнайтед в 74 миллиона евро.

Кто такой Расмус Хойлунд

Расмус родился в Копенгагене и является воспитанником местного одноименного клуба. За него он дебютировал в 2020-м и провел два сезона, став чемпионом.

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Зимой 2022-го Расмус перешел в австрийский Штурм, однако провел там всего полгода, забив 12 голов. Уже летом Хойлунд забил Динамо в квалификации ЛЧ, но это не спасло австрийцев от вылета.

Сразу после этого датчанин перебрался в Атланту за 20 миллионов евро и за прошлый сезон забил 10 голов в 34 матчах. Также в прошлом году Хойлунд дебютировал за сборную Дании, а уже забил за нее шесть голов в отборе на Евро-2024.