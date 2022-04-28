Манчестер Юнайтед и Челси сыграли вничью, забив 2 гола за две минуты
Манчестер Юнайтед 28 апреля принимал Челси в рамках 37-го тура АПЛ. Команды расписали мировую на "Олд Траффорд".
Манчестер Юнайтед – Челси 1:1
Голы: Роналду, 62 – Алонсо, 60
Де Хеа легко забрал мяч в руки после прострела Джеймса. Ответ МЮ был мгновенным. Фернандеш лучше сыграл на втором этаже, но с его ударом головой справился Менди, сообщает 24 канал.
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Роналду взял на себя инициативу, но мяч после удара португальца через себя полетел над перекладиной. Криштиану был близок к тому, чтобы оформить шедевр.
После первой 15-минутки прекрасный случай упустил Канте, который после остроумного паса отважился на выстрел со среднего расстояния. Де Хеа снова продемонстрировал реакцию.
Гаверц оказался лицом к лицу с испанским голкипером "красных дьяволов". Но переиграть де Хеа не сумел, пробив прямо во вратаря.
Уже в следующей атаке Вернер с острого угла пробивал по воротам, но где Хеа второй раз за пару минут показал, почему он номер один в МЮ.
МЮ – Челси / Фото с твиттера Манчестер Юнайтед
На 36-й минуте снова Гаверц заострил игру. Кай головой пробил прямо в голкипера.
Атакующие действия Челси были гораздо интереснее. Что не скажешь о хозяевах матча. Лишь благодаря блестящим сейвам де Хэа гости не пропустили несколько голов.
На перерыв команды ушли по нулевому счету.
Ударные две минуты
Роналду откликнулся на прострел в штрафной соперника, но совсем немного не хватило португальцу, чтобы потянуться к мячу.
На 60-й минуте счет в матче был открыт. Мяч после подачи в штрафной полетел к ногам Алонсо, который поймал мяч на ногу, мощно пробив размочил нули на табло – 0:1.
Уже через две минуты гости сами привезли гол. Челси очень неудачно вышло из обороны, потеряв мяч. Матич элегантно черпачком забросил на Роналду, который после остановки зарядил мимо голкипера "аристократов" – 1:1.
Роналду забил за МЮ / Фото с твиттера Манчестер Юнайтед
Роналду сильно пробивал из пределов штрафного соперника. Мэнди отбил перед собой. Но момент остановил судья из-за офсайда у Криштиану.
Маунт классно пяткой сбросил мяч под удар Джейсу, но его выстрел взяла на себя штанга.
Команды сыграли вничью в Манчестере – 1:1.
- После мировой МЮ с 55 очками сохранило за собой 6 место в таблице АПЛ.
- Челси идет третьим, имея в своем активе 66 пунктов.