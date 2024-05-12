Пятая победа подряд без Зинченко: Арсенал переиграл Манчестер Юнайтед и возглавил таблицу АПЛ

Арсенал без лишних усилий справился с кризисным Манчестер Юнайтед в предпоследнем туре АПЛ. Лондонская команда вернула себе первое место, но главный конкурент в борьбе за чемпионство Манчестер Сити имеет игру в запасе.

Манчестер Юнайтед – Арсенал 0:1

Гол: Троссар, 21.

В чемпионате Англии приближается развязка сезона 2023-2024. Центральной встречей 36 тура АПЛ стала битва на "Олд Траффорд" между Манчестер Юнайтед и Арсеналом, пишет 24 Канал.

По теме Пятый гол Мудрика помог: Челси в голевой перестрелке победил Ноттингем Форест

Опять без Зинченко

Манкунианцы проваливают сезон и рискуют вообще остаться без еврокубков. А вот лондонцы ведут борьбу за чемпионство, поэтому победа на поле "красных" дьяволов была жизненно необходима "канонирам".

Уже в который раз Артета оставил на замене Зинченко, отдав предпочтение японцу Томиясу. Арсенал решил отдать владение мячом хозяевам, но по сути опасных моментов создал не меньше.

В конце концов судьбу матча решил единственный гол в середине первого тайма. Гаверцу дали с фланга зайти в штрафную МЮ и немец прострелил в центр. Там первым на мяче был Троссар, который с близкого расстояния расстрелял ворота Онана.

После перерыва Юнайтед пытался сравнять счет, однако Арсенал был ближе ко второму голу. Впрочем, и минимальная победа удовлетворила "канониров", которые вернулись на первое место в таблице.

Расклады в чемпионской борьбе

За тур до финиша лондонцы опережают Сити на один балл, но у команды Гвардиолы есть матч в запасе. Посреди этой недели Манчестер Сити сыграет на выезде против Тоттенхэма. А на следующих выходных претенденты на чемпионство сыграют заключительные матчи в сезоне АПЛ.

Читайте также Фантастический результат: Забарный стал лучшим игроком Борнмута по итогам сезона

Арсенал будет принимать Эвертон, тогда как манкунианцы – Вест Хэм. Если Сити сведет один из матчей к ничьей, то команды сравняются по баллам и судьба первого места будет решаться по разнице голов. Сейчас она лучше у Арсенала, но всего на три пункта – +61 против +58.