Манчестер Юнайтед идет ко дну: клуб повторил позорный антирекорд с 1930 года

Дела у Манчестер Юнайтед в этом сезоне идут не слишком уверенно. Команда уже проиграла несколько матчей, в том числе на своем стадионе, тем самым повторив неудачные показатели почти столетней давности.

В среду, 1 ноября, Манчестер Юнайтед на своем поле сыграл матч 1/8 финала Кубка футбольной лиги. Соперником был Ньюкасл. Все закончилось для "манкунианцев" разгромным поражением со счетом 0:3.

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Это второй раз подряд Манчестер Юнайтед проиграл на "Олд Траффорд" с таким счетом. Перед тем команда уступила в дерби Манчестер Сити. Таким образом, команда впервые с 1962 года проиграла два подряд домашних матча с разницей в три гола или больше.

Но два подряд домашних поражения – не единственное позорное "достижение" для игроков МЮ. Это поражение стало пятым для команды на собственном поле за десять матчей. До этого "красные дьяволы" также проиграли Брайтону и Кристалу Пелас в АПЛ, а также Галатасараю в матче Лиги чемпионов. Такое с ними не случалось с сезона 1930/1931. Таким образом, они повторили неудачный показатель, который установили 92 года назад.

Да и всего Манчестер Юнайтед проиграл 8 матчей из 15 в этом сезоне. Худший старт команды был только в сезоне 1962/1963, когда они проиграли 9 матчей за 15 игр.

Видеообзор матча Манчестер Юнайтед – Ньюкасл