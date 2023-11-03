Экс-игрок Ливерпуля и обидчик Украины устроил драку с тренером и остался без клуба

Мамаду Сако ушел из Монпелье на фоне скандальной ситуации. Он и несколько СМИ подтвердили конфликт защитника с наставником, в то время как клуб опроверг эту информацию.

В конце октября во французском клубе Монпелье разразился скандал. На тренировке защитник клуба Мамаду Сако устроил потасовку с тренером Мишелем тер-Закаряном.

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Мифическая драка с тренером

Во время двустороннего матча один из игроков Монпелье грубо сфолил против Мамады. Впрочем, тренер не зафиксировал фол на французе, чем вызвал его недовольство. Услышав ответ Мишеля, Сако набросился на тренера и свалил его на газон. Драка разняли партнеры по клубу.

Интересную позицию занял клуб. Монпелье опровергает слухи о драке и не применил против Мамада никаких санкций. Впрочем, клуб объявил, что стороны договорились о разрыве контракта с обоюдного согласия. Сам же Сако иного мнения об эпизоде.

Надо знать, как уйти со стола, когда к вам перестают проявлять уважение. После произошедшего на тренировочной базе инцидента, за который отказываюсь брать на себя ответственность, я решил прекратить сотрудничество со спортивным клубом Монпелье. Два года я провел в этом семейном клубе, где с удовольствием делился своим опытом игры на самом высоком уровне со своими товарищами по команде. Хочу поблагодарить их за безупречную поддержку,

– отметил Сако.

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Чем известен Мамаду Сако

33-летний центрбек присоединился к Монпелье в 2021 году и забил один гол в 49 матчах. В прошлом сезоне клуб занял 12 место в Лиге 1, а в текущем идет 11-м после десяти туров.

Ранее Мамаду выступал за ПСЖ, Ливерпуль и Кристал Пелас. Вместе с парижанами француз становился чемпионом, а с Ливерпулем выходил в финал Лиги Европы. Также на счету Сако 29 матчей и два гола за сборную Франции. Оба – в ворота Украины.