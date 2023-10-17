"Когда будем обращать внимание на других – забудем себя": игрок сборной об игре с Мальтой

Виталий Миколенко поделился ожиданиями от предстоящей игры с мальтийцами. К матчу с аутсайдерами нужно подходить очень осторожно.

Виталий Миколенко рассказал о преимуществах, которые у украинцев над своим ближайшим соперником. Также защитник поделился мудрыми словами наставника "сине-желтых".

Достойно внимания Украина в отборе на Евро-2024: результат, календарь матчей и турнирная таблица

Не проще, чем с топом

Основной игрок сборной Украины сразу отметил, что "сине-желтые" очень много сил потратили в поединке с Северной Македонией. Но вот Миколенко нашел плюс в противостоянии с красными чертами, поскольку украинцы с македонцами сыграли раньше, чем мальтийцы провели свой матч с Италией, поэтому Виталий убежден, что сборная Украины хорошо восстановится.

К тому же защитник отметил, что по схеме игры сборная Мальты совсем немного отличается от Северной Македонии, а самое главное – "дельфины" тоже играют в три центральных защитника, так что украинцам будет немного легче перестраиваться под нового соперника. Миколенко снова взялся сравнивать македонцев и мальтийцев, подчеркнув, что у одних и других хороший атакующий состав, который формируют качественные скоростные игроки.

Хозяева – откровенные аутсайдеры? Наш главный тренер правильно сказал, что когда мы будем обращать внимание на другие команды, то забудем о своей. Если будем выходить и демонстрировать свой уровень и выполнять все наставления, то все будет хорошо. Сегодня на всех игроках будет большая ответственность – и не только на футболистах атаки. Когда ты много атакуешь, в обороне освобождаются большие зоны. Так что ответственность на всех, даже на тех, кто останется на замене. Поединок с Мальтой – это не матч плей-офф, это очередная игра в группе, но мы знаем, что если не будем получать три очка в каждой игре, то шансов на выход на чемпионат Европы у нас мало,

– сказал Миколенко.

Напомним, что сборная Украины занимает третье место в отборочной группе – 10 баллов в активе. Первыми идут англичане, которые сыграли на матч меньше, чем украинцы (13 баллов), а вторыми – итальянцы, также имеющие игру в запасе (10 пунктов). Северная Македония, которая находится в крайней встрече снова уступила "сине-желтым" (2:0), и Мальта практически упустили все шансы на выход на Евро-2024.

Команды, уже вышедшие на континентальный турнир