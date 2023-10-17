Три замены в старте: состав сборной Украины на матч против Мальты

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров выбрал 11 футболистов, которые начнут матч отбора Евро-2024 против Мальты с первых минут. По сравнению с предыдущим поединком произошло несколько изменений.

Во вторник, 17 октября, сборная Украины проведет свой предпоследний матч отбора на Евро-2024. Команда Сергея Реброва на выезде будет противостоять сборной Мальты, пишет 24 канал.

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Кто выйдет в основе

В преддверии встречи тренерский штаб "сине-желтых" признался со стартовыми составами. По сравнению с предыдущим матчем против Северной Македонии, Сергей Ребров провел три замены. С первых минут игру начнут Владислав Ванат, Сергей Сидорчук и Александр Караваев.

СТАРТОВЫЙ СОСТАВ УКРАИНЫ: Трубин – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Сидорчук, Судаков, Зинченко – Ванат, Мудрик, Довбык.

Стартовый состав сборной Украины / УАФ

Свисток арбитра о начале встречи раздастся в 21:45 по киевскому времени. Напомним, что сборная Украины после 6 матчей набрала 10 очков. Команда Мальты – аутсайдер группы С. Островная сборная не заработала ни одного балла в квалификации Евро-2024.