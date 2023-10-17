Экс-игрок сборной выделил футболистов, которые могут принести Украине победу над Мальтой

Сборная Украины проводит последние приготовления к матчу отбора на Евро-2024 против Мальты. У подопечных Сергея Реброва не имеет права на ошибку.

14 октября сине-желтая жена одолела "дома" Северную Македонию 2:0. Голы в составе украинской сборной забивали Георгий Судаков и Александр Караваев. 17 октября нашу сборную будет ждать новое испытание против Мальты.

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Полунин: Нашим нужно на Мальте выходить максимально мотивированными и доказывать, что они сильнее

В выездном поединке в Мальте Сергей Ребров не сможет рассчитывать сразу на двух опытных футболистов, еще после матча против македонцев покинувших расположение команды. Речь идет о Сергее Кривцове и Руслане Малиновском, который пропускает игру против мальтийцев из-за перебора желтых карточек. Но и без них в сборной Украины царит отличная конкуренция.

Бывший футболист "сине-желтых" Андрей Полунин поделился своими ожиданиями перед игрой против Мальты. По его мнению, первоочередной задачей сборной на ближайший матч будет победа, а не показать зрелищную игру.

Полунин рассказал, проведет ли Сергей Станиславович ротацию состава по сравнению с предыдущим матчем против Северной Македонии. Бывший футболист не исключил, что могут произойти небольшие изменения в центре поля. Вероятно, в опорной зоне появится бывший динамовец Сергей Сидорчук.

Полунин выделил двух футболистов, от которых может идти острота на ворота соперника. Прежде всего, он назвал нападающий Жироны Артема Довбика, которому нужно показать себя не только в Ла Лиге, но и главные команде страны.

Также он добавил сюда левого вингера Челси Михаила Мудрика.

Михаилу в поединке с балканцами много удавалось. Кроме главного – результативного завершающего удара. Это можно объяснить нехваткой опыта. Тем не менее, в таких ситуациях, где не забивал Михаил, нужно действовать более изобретательно. Тогда мяч не будет лететь прямо во вратаря соперников. Я очень хочу, чтобы Мудрик учел это и тогда у него на Мальте все получится,

– заявил Полунин.

Полунин прокомментировал тот факт, что Украина – фаворит противостояния с Мальтой.

Нашим нужно на Мальте выходить максимально мотивированными и доказывать, что они сильнее. Тем более что уровень подготовки у украинцев заметно выше. В конце концов, у кого тогда выигрывать, как не у мальтийцев, когда ставишь перед собой престижную задачу пробиться на Евро?

– ответил бывший игрок сборной.

Матч Мальта – Украина начнется 17 октября в 21:45 (по киевскому времени). Первая встреча этих сборных завершилась минимальной победой украинцев 1:0. Тогда победный гол с пенальти забил Виктор Цыганков, на этот раз пропускающий сбор из-за травмы.

Перед этой встречей у Украины есть в своем активе 10 баллов. Столько же у второй Италии. Благодаря победе в прошлой игре украинцы несколько оторвались от македонцев в группе "С".

Параллельно с этим матчем будет проходить одна из ключевых игр отбора на Евро-2024 в этой группе – Англия будет принимать Италию (начало тоже в 21:45).