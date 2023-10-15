После победы над Северной Македонией (2:0) заявка сборной Украины уменьшилась на двух игроков. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

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Кадровые проблемы не покидают сборную

Расположение "сине-желтых" покинули Сергей Кривцов и Руслан Малиновский. У защитника Интер Майами медики диагностировали мышечное повреждение бедра. А хавбек Дженоа в матче против Северной Македонии получил свое третье предупреждение, из-за которого не сможет сыграть против Мальты.

Впрочем, в обойме Сергея Реброва достаточно квалифицированных игроков. В 16:00 по киевскому времени сборная Украины вылетела в Мальту. Свою следующую тренировку "сине-желтые" проведут в понедельник, 16 октября в 19:00. За полчаса до занятия главный тренер Сергей Ребров и один из игроков примут участие в традиционной предматчевой пресс-конференции.

Состав национальной сборной Украины на Мальту

Вратари: Георгий Бущан (Динамо Киев), Анатолий Трубин (Бенфика Лиссабон, Португалия), Дмитрий Потрошитель (Шахтер Донецк).

Георгий Бущан (Динамо Киев), Анатолий Трубин (Бенфика Лиссабон, Португалия), Дмитрий Потрошитель (Шахтер Донецк). Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – Шахтер Донецк), Денис Попов, Александр Караваев (оба – Динамо Киев), Александр Сваток (Днепр-1 Днепр), Виталий Миколенко (Эвертон Ливерпуль, Англия), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Богдан Михайличенко (Динамо Загреб, Хорватия).

Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – Шахтер Донецк), Денис Попов, Александр Караваев (оба – Динамо Киев), Александр Сваток (Днепр-1 Днепр), Виталий Миколенко (Эвертон Ливерпуль, Англия), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Богдан Михайличенко (Динамо Загреб, Хорватия). Полузащитники: Виталий Буяльский (Динамо Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все – Шахтер Донецк), Александр Пихаленок (Днепр-1 Днепр), Александр Зинченко (Арсенал Лондон, Англия), Михаил Мудрик (Челси Лондон, Англия) ), Сергей Сидорчук (Вестерло, Бельгия).

Виталий Буяльский (Динамо Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все – Шахтер Донецк), Александр Пихаленок (Днепр-1 Днепр), Александр Зинченко (Арсенал Лондон, Англия), Михаил Мудрик (Челси Лондон, Англия) ), Сергей Сидорчук (Вестерло, Бельгия). Нападающие: Роман Яремчук (Валенсия, Испания), Артем Довбик (Жирона, Испания), Владислав Ванат (Динамо), Назарий Русин (Сандерленд, Англия).

Напомним, что матч против Мальты состоится на Национальном стадионе в Та-Кале во вторник, 17 октября. Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени.