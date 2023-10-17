Квалификация Евро-2024: где смотреть матч Мальта – Украина в прямой трансляции
Команда Сергея Реброва продолжает борьбу за прямую путевку на чемпионат Европы 2024 года. Вашему вниманию – полный список трансляций матча против Мальты.
Во вторник, 17 октября, сборная Украины проведет свой предпоследний матч в квалификации Евро-2024. Команда Сергея Реброва на выезде померяется силами с Мальтой, пишет 24 канал.
По теме Штурмовать аутсайдера придется без капитана: заявка сборной Украины на игру против Мальты
Где смотреть матч Мальта – Украина
Встреча в Та-Кале будет показана в прямой трансляции в Украине. Для телезрителей показ игры будет доступен по региональным каналам Суспільного. Перед и после матча болельщиков будут ждать аналитические студии по игре.
Для пользователей интернета матч Мальта – Украина в прямом эфире будет показан на онлайн-сервисе Megogo. При этом местные телеканалы Суспільного на OTT-платформах не будут транслировать матч из-за условий договора.
Зрителям в интернете также будет доступна предматчевая и итоговая студия по встрече. Кроме того, текстовая онлайн-трансляция матча Мальта – Украина пройдет на сайте 24 канала. Начало матча – в 21:45 по киевскому времени.
Читайте также Без шансов для Мальты: Украина должна бить карлика с закрытыми глазами ради выхода на Евро.
Турнирное положение
После шести сыгранных матчей Украина занимает третье место в отборочной группе, набрав 10 баллов. Италия имеет столько же очков, а у Англии преимущество в три балла. При этом у финалистов Евро еще есть по игре в запасе.
По сути, решающей для "сине-желтых" станет последняя игра – в ноябре против Италии. Но для того чтобы оставаться в игре, нужно обязательно побеждать Мальту.
Если Украина не выйдет напрямую на Евро (окажется вне топ-2 группы), то может получить второй шанс в стыковых матчах. Впрочем, для попадания туда нашей команде нужно, чтобы хотя бы одна из следующих команд гарантировала себе прямой выход на чемпионат Европы:
- Нидерланды
- Израиль
- Босния и Герцеговина
- Сербия
- Финляндия