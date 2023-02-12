"Спутник-мяч" на Москву: комментаторы провокационно назвали Малиновского россиянином – видео

В субботу, 11 февраля, Марсель гостил на поле Клермона в рамках 23-го тура французской Лиги 1. Гости во главе с Русланом Малиновским взяли три очка.

Марсель забивал в каждом из таймов и одержал победу над Клермоном со счетом 0:2. Дубль в ворота хозяев оформил Алексис Санчес, пишет 24 канал.

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Провокация по-американски

Руслан Малиновский начал матч с первых минут и отыграл весь матч. Был у украинца реальный случай забить. Руслан принялся пробивать штрафной Марселя из-за пределов штрафной. Но удар у Малиновского вообще не удался. Он пробил высоко на трибуну, размещавшуюся за воротами соперника в первом тайме.

Комментаторы телеканала BeinSportUSA позорно и провокационно прокомментировали неудачный штрафной от украинского полузащитника "провансальцев".

Американские комментаторы в прямой трансляции сменили гражданство Малиновского. По их мнению, Руслан является россиянином. Однако на этом американцы не остановились. Они заявили, что украинский футболист отправил мяч на Москву. Вам не провокацию от американских комментаторов? Не нужно позорить союзников Украины в войне против России.

Видео провокации комментаторов в сторону Малиновского

Руслан уже отреагировал в твиттере на такую ошибку комментаторов. Малиновский обозначил в комментариях под публикацией страницы американского телеканала BeinSportUSA и опозорившегося комментатора Фила Шейн.

Что случилось?

– спросил их Малиновский.



Реакция Малиновского на позорные шутки американцев / Скриншот из твиттера Fedir Fedko

Пока американская сторона никак не прокомментировала унизительные шутки в прямом эфире в сторону украинца.

К слову. Малиновский провел свой 6-й матч за Марсель, у которых забил 2 гола. Руслан прервал свою голевую серию из двух подряд поединков за "провансальцев".

Победа 0:2 над Клермоном позволила Марселю приблизиться к ПСЖ, лидирующему в Лиге 1. Отставание от парижан составляет теперь 5 баллов. Напомним, что в этом туре парижский клуб неожиданно проиграл Монако 3:1.