Малиновский забил в ворота Специи Коваленко: видео фирменного гола украинца

Аталанта 20 ноября принимала Специю в 13 туре Серии А. Руслан Малиновский отличился голом в ворота команды Виктора Коваленко.

Очередная "пушка" от Малиновского

Руслан Малиновский появился на поле во втором тайме, когда счет встречи уже был 4:1. Украинец забил пятый гол Аталанты в ворота Специи.

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За минуту до завершения основного времени матча Муриэль сбросил под удар полузащитника сборной Украины. Малиновский без колебаний пробил из-за пределов штрафной. Казалось, что голкипер гостей справится с ударом, летевшим по центру ворот. Однако сыграл очень неудачно и позволил Руслану записать свою фамилию на табло.

Для украинского атакующего полузащитника это третий мяч в 13 сыгранных поединках сезона-2021/2022 в Серии А.

Гол Малиновский стал последним для Аталанты в этой встрече. Отметим, что 64 минуты на поле провел другой украинец в составе специи Виктор Коваленко. Но матч у полузащитника не задался.

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