Малиновский забил мощным ударом за Аталанту в чемпионате Италии: видео

Руслан Малиновский вышел в старте Аталанты на матч чемпионата Италии. И отметился забитым голом.

В воскресенье, 24 октября, Аталанте выпало играть домашний матч против Удинезе. Соперник для Аталанты выдался довольно серьезным, ведь в первом тайме хозяевам поля мало что удавалось впереди.

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А уже во втором тайме был забит гол. Пашалич прошел с мяч от центра поля, после чего отдал пас налево на Малиновского. Украинский полузащитник решил не идти в штрафную, а нанести удар. Украинец закрутил мяч в дальний нижний угол ворот. Голкипер в прыжке не сумел дотянуться.

Для Малиновского этот гол стал вторым в сезоне в чемпионате Италии за Аталанту. Впервые он забил в ворота Интера.

Видео гола Малиновского