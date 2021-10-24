Малиновский забил мощным ударом за Аталанту в чемпионате Италии: видео
Источник:24 канал
Руслан Малиновский вышел в старте Аталанты на матч чемпионата Италии. И отметился забитым голом.
В воскресенье, 24 октября, Аталанте выпало играть домашний матч против Удинезе. Соперник для Аталанты выдался довольно серьезным, ведь в первом тайме хозяевам поля мало что удавалось впереди.
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А уже во втором тайме был забит гол. Пашалич прошел с мяч от центра поля, после чего отдал пас налево на Малиновского. Украинский полузащитник решил не идти в штрафную, а нанести удар. Украинец закрутил мяч в дальний нижний угол ворот. Голкипер в прыжке не сумел дотянуться.
Для Малиновского этот гол стал вторым в сезоне в чемпионате Италии за Аталанту. Впервые он забил в ворота Интера.
Видео гола Малиновского