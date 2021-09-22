Малиновский впервые отметился результативной передачей в новом сезоне: видео
22 сентября 2021 , 08:13Читати новину українською
Источник:24 канал
Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский эффективно начал матч 5-го тура Серии А против Сассуоло. Футболист помог своей команде победить.
Украинский полузащитник уже на 4-й минуте матча отдал голевой пас на партнера по команде, Робина Госенса, который и открыл счет.
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Малиновский получил мяч на правом фланге и классно прострелил вдоль ворот, а на дальней штанге никто не помешал Робину Госенсу открыть счет.
Добавим, что в нынешнем сезоне Малиновский уже шесть раз выходил на поле в матчах Аталанты. Ассист против Сассуоло стал его первым результативным действием.
Видео асиста Малиновского