Малиновский вошел в символическую команду 1/8 финала Лиги Европы

Украинский футболист Руслан Малиновский стал одним из главных героев прохода Аталанты в 1/4 финала Лиги Европы.

Малиновский вошел в символическую сборную 1/8 финала Лиги Европы по версии WhoScored. Потрал поставил украинцу отметку 7,73 балла.

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Перформанс украинца (гол и два ассиста) в первом матче с Байером обеспечил его команде комфортный задел на вторую игру, а самому футболисту – высокую оценку от статистических порталов.

Символическая сборная от WhoScored: