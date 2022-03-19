Малиновский вошел в символическую команду 1/8 финала Лиги Европы
19 марта 2022 , 11:59Читати новину українською
Источник:WhoScored
Украинский футболист Руслан Малиновский стал одним из главных героев прохода Аталанты в 1/4 финала Лиги Европы.
Малиновский вошел в символическую сборную 1/8 финала Лиги Европы по версии WhoScored. Потрал поставил украинцу отметку 7,73 балла.
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Перформанс украинца (гол и два ассиста) в первом матче с Байером обеспечил его команде комфортный задел на вторую игру, а самому футболисту – высокую оценку от статистических порталов.
Символическая сборная от WhoScored: