Малиновский – в топ-20 лучших игроков сезона Серии А по версии La Gazzetta dello Sport

Украинский футболист Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский стал 17-м в рейтинге лучших игроков сезона Серии А по версии La Gazzetta dello Sport.

Среди всех футболистов "бергамаско" игрок сборной Украины стал 4-м после Луиса Мюриэля, Ремо Фройлера и Робина Гозенса.

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В прошлом сезоне Малиновский был на 38-й строчке в аналогичном рейтинге. В текущем розыгрыше Серии А 28-летний игрок забил 8 голов и сделал 12 результативных передач в 36 матчах.

Топ-10 игроков сезона Серии А по версии La Gazzetta dello Sport:

1. Ромелу Лукаку (Интер)

2. Франк Кессие (Милан)

3. Криштиану Роналду (Ювентус)

4. Луис Мюриэль (Аталанта)

5. Никола Барелла (Интер)

6. Родриго де Пауль (Удинезе)

7. Златан Ибрагимович (Милан)

8. Лоренцо Инсинье (Наполи)

9. Ашраф Хакими (Интер)

10. Ремо Фройлер (Аталанта)

…

17. Руслан Малиновский (Аталанта)

Результативность Малиновского