Малиновский – в топ-20 лучших игроков сезона Серии А по версии La Gazzetta dello Sport

Украинский футболист Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский стал 17-м в рейтинге лучших игроков сезона Серии А по версии La Gazzetta dello Sport.
Среди всех футболистов "бергамаско" игрок сборной Украины стал 4-м после Луиса Мюриэля, Ремо Фройлера и Робина Гозенса.
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В прошлом сезоне Малиновский был на 38-й строчке в аналогичном рейтинге. В текущем розыгрыше Серии А 28-летний игрок забил 8 голов и сделал 12 результативных передач в 36 матчах.
Топ-10 игроков сезона Серии А по версии La Gazzetta dello Sport:
1. Ромелу Лукаку (Интер)
2. Франк Кессие (Милан)
3. Криштиану Роналду (Ювентус)
4. Луис Мюриэль (Аталанта)
5. Никола Барелла (Интер)
6. Родриго де Пауль (Удинезе)
7. Златан Ибрагимович (Милан)
8. Лоренцо Инсинье (Наполи)
9. Ашраф Хакими (Интер)
10. Ремо Фройлер (Аталанта)
…
17. Руслан Малиновский (Аталанта)
Результативность Малиновского
- В сезоне-2020/2021 Руслан стал настоящим лидером команды, особенно это было видно во второй части чемпионата. За Аталанту Малиновский сыграл 43 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 11 ассистов. Футболист сборной Украины стал лучшим ассистентом Серии А.
- Контракт полузащитника с клубом из Бергамо рассчитан до конца июня 2023 года. Однако игрой украинца заинтересовались Челси и Интер. Специализированный портал Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 21 миллион евро.