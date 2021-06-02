Малиновский стал автором лучшего гола месяца в Аталанте: видео

Руслан Малиновский на третьем месте завершил сезон-2020/2021 с Аталантой. Украинец стал автором самого красивого гола команды в мае.

Снова лучший

Украинский полузащитник получил очередное признание в составе Аталанты. Лидер сборной Украины стал автором самого красивого гола команды в мае.

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Лучшим выстрелом месяца стал гол Малиновского в ворота Ювентуса в финале Кубка Италии. На 41-й минуте Руслан получил передачу в центре штрафной от Хатебура. Украинский полузащитник обработал передачу, а уже вторым касанием пробил в ближний угол – 1:1. Однако даже гол украинца не принес трофей Аталанте. Ювентус вырвал победу в основное время 1:2.

Соперники Малиновского

Робин Госенс (Сассуоло – Аталанта)

Луис Муриэль (Аталанта – Беневенто)

Алессио Роса (Аталанта – Болонья)

Дуван Сапата (Дженоа – Аталанта)

Интересно, что в двух из четырех голов соперников участие принимал сам украинец. Речь идет о результативных выстрелах Муриэля и Сапаты. Также из этой пятерки голевой удар Росы был у Примавера 1 (юношеском чемпионате).

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