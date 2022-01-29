Малиновский рассказал, почему был вынужден пропустить три матча Аталанты в 2022 году

Руслан Малиновский в 2022 году только однажды вышел на поле в матче за Аталанту. Следующие три игры украинский полузащитник пропустил.

Первым в этом списке стала игра против Венеции в Кубке Италии. Ее Малиновский пропускал из-за дисквалификации, которую он получил еще в прошлом сезоне.

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А уже после этого в дело "вмешался" коронавирус.

Кубковый матч с Венецией я пропускал из-за карточек, а затем сдал положительный тест на ковид. В связи с тем, что у меня было только две прививки, и на тот момент отсутствовала бустерная доза вакцины, мой карантин длился не семь, а 10 дней. В Италии таковы правила. Вот и вся история,

– рассказал Малиновский.

Полузащитник пропустил два важных матча чемпионата Италии – против Интера и Лацио. В этих матчах без одного из лидеров команда не смогла забить ни одного гола – оба матча закончились со счетом 0:0. Аталанта осталась на четвертом месте, но подпустила к себе Ювентус.

Теперь команда готовится к возобновлению сезона после короткого зимнего перерыва.

"После матча Серии А с Лацио у команды было два дня выходных. У меня как раз закончился карантин, и я вместе со всеми приступил к работе, а она у нас, как всегда, серьезная. Готовимся к возобновлению сезона. Впереди игра с Кальяри", – рассказал Малиновский.

Следующий матч в чемпионате Италии Аталанта сыграет 6 февраля – дома против Кальяри.