Мой гол ничего не стоит, – Малиновский обесценил свой дебютный мяч за Дженоа после поражения

В воскресенье, 26 ноября, состоялись матчи 13 тура Серии А. В одном из них Фрозиноне на своем поле принимал Дженоа.

Хозяева одержали победу со счетом 2:1. Этот поединок стал знаковым для полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского, забившего дебютный гол в новой команде.

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Малиновский разочарован итоговым результатом

30-летний полузащитник Дженоа после игры прокомментировал свой гол и происходящее на поле. Украинец, несмотря на свой индивидуальный шедевр, был расстроен поражением команды:

Мой гол ничего не стоит, ведь мы не смогли победить. Мы злые, потому что не смогли набрать очки. У нас был шанс выиграть этот матч, потом все сменил один эпизод. Мы хорошо играли, создали много моментов и хорошо прессинговали.



Мы должны проанализировать сделанные ошибки и двигаться вперед. Я забил хороший гол, но если бы мы набрали очки, то было бы еще лучше.

Отметим, что Руслан Малиновский играет за Дженоа на правах аренды из Марселя, которая продлится до конца сезона-2023/2024. В составе итальянской команды он провел 12 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста. По соглашению Дженоа имеет право выкупа.

. После матча свою оценку игре украинца дал главный тренер "грифонов" . Он остался доволен действиями Руслана и отметил его качество.

Следующий матч Дженоа сыграет 2 декабря в 16:00 против Эмполи, за который играет Виктор Коваленко.