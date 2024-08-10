Малиновский отдал шикарный ассист, который вывел Дженоа в следующий раунд Кубка Италии

В пятницу, 9 августа, состоялись матчи 1/32 финала Кубка Италии по футболу. В одном из них Дженоа на своем поле принимала Реджану.

Хозяева поля одержали минимальную победу со счетом 1:0. Это был их первый официальный поединок в сезоне-2024/2025, пишет 24 Канал.

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Замечательный старт сезона для Малиновского

Украинский полузащитник Руслан Малиновский начал этот матч со скамейки запасных. Он вышел на замену на 61-й минуте и сразу ворвался в новую кампанию с результативного действия.

Уже через четыре минуты пребывания на поле он отдал голевую передачу. Уроженец Житомира сделал тонкий разрезной пас на Жуниора Мессиаса, который элегантно поразил ворота соперников на 65-й минуте.

Малиновский отдал ассист в дебютном матче сезона-2024/2025: смотрите видео

До конца поединка команды больше не забивали голов, поэтому ассист Руслана Малиновского стал не только красивым, но и решающим.

. В 1/16 финала Дженоа сыграет с победителем пары Комо – Сампдория.

Смотрите видеообзор матча Дженоа – Реджана

Отметим, что свой первый матч в Серии А Дженоа проведет против Интера. Игра состоится 17 августа и начнется в 19:30.