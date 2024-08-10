Господарі поля здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Це був їх перший офіційний поєдинок у сезоні-2024/2025, пише 24 Канал.

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Чудовий старт сезону для Маліновського

Український півзахисник Руслан Маліновський розпочав цей матч із лави запасних. Він вийшов на заміну на 61-й хвилині й одразу увірвався в нову кампанію з результативної дії.

Вже через чотири хвилини перебування на полі він віддав гольову передачу. Уродженець Житомира зробив тонкий розрізний пас на Жуніора Мессіаса, який елегантно вразив ворота суперників на 65-й хвилині.

Маліновський віддав асист у дебютному матчі сезону-2024/2025: дивіться відео

До кінця поєдинку команди більше не забивали голів, тож асист Руслана Маліновського став не тільки красивим, але й вирішальним.

Довідка. В 1/16 фіналу Дженоа зіграє з переможцем пари Комо – Сампдорія.

Дивіться відеоогляд матчу Дженоа – Реджана

Зазначимо, що свій перший матч у Серії А Дженоа проведе проти Інтера. Гра відбудеться 17 серпня та розпочнеться о 19:30.